Режиссера Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении режиссера Ивана Вырыпаева по статье о фейках о российской армии (ч.1 ст.207.3 УК РФ, п."д" ч.2 ст.207.3 УК РФ), об этом 15 декабря пишет "Интерфакс" со ссылкой на суд.

На данный момент режиссер находится в розыске. Уточняется, что дело связано с публикациями и высказываниями в интервью Ивана Вырыпаева.

Суд назначил режиссеру заочно восемь лет общего режима, а также запретил администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Срок Вырыпаева будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции режиссера в Россию.

Напомним, что в мае 2023 года МВД РФ объявило режиссера Ивана Вырыпаева в розыск. На данный момент Вырыпаев давно не живет в России.

Фото: ЗАКС.Ру