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Новости 11:17

Журналиста Андрея Константинова похоронят на Смоленском кладбище 16 декабря

фото ЗакС политика Журналиста Андрея Константинова похоронят на Смоленском кладбище 16 декабря

В субботу, 16 декабря, состоятся прощание и похороны журналиста и основателя Агентства журналистских расследований, "Фонтанки" и 47news Андрея Константинова, об этом 15 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Панихида начнется в 9 утра 16 декабря в здании Новой сцены Александринского театра на набережной реки Фонтанки. Церемония пройдет до часу дня.

Далее после панихиды в Смоленской церкви на Васильевском острове проведут отпевание, а потом журналиста похоронят на Смоленском кладбище.

Напомним, что в среду, 13 декабря, скончался журналист Андрей Константинов. Об этом рассказали его коллеги из "Фонтанки". Андрей Константинов сотрудничал с газетами "Смена" и "Комсомольская правда", преподавал на факультете журналистики СПбГУ, с 2004 года по 2011-й возглавлял Союз журналистов Петербурга.

Фото: Лениздат.ру


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