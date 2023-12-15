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Новости 13:48

На финской границе образовалась толпа из 71 беженца

фото ЗакС политика На финской границе образовалась толпа из 71 беженца

Больше 70 беженцев прибыли на финский пограничный пункт Ваалимаа (он же Торфяновка с российской стороны) из России за утро пятницы, 15 декабря, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ.

В общей сложности на границе рядом с Ленинградской областью стоит 71 мигрант, а за ними подъезжают новые беженцы. Еще 10 мигрантов оказались на границе в Республике Карелия у пункта пропуска Ниирала (он же Вяртсиля с российской стороны). 

Когда беженцы прибывают на границу, то движение при пересечении временно останавливается, а 15 декабря такое происходило сразу несколько раз.

Напомним, что финские власти решили вновь закрыть границу с Россией после суток работы из-за наплыва беженцев.

Фото: unsplash.com


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