В СПбГУ нашли студента, который задал вопрос Путину в образе президента на прямой линии 14 декабря

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) выявили студента, который задавал вопрос президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции 14 декабря, об этом 15 декабря пишут "РИА Новости".

В четверг, 14 декабря, в Москве проходила пресс-конференция "Итоги года" с президентом Владимиром Путиным, на которой граждане и журналисты задавали свои вопросы. В ходе прямой линии президенту поступил вопрос от студента СПбГУ, который с помощью искусственного интеллекта сгенерировал свое изображение в образе Владимира Путина.

Студент спросил, правда ли, что у президента есть много двойников. Владимир Путин ответил, что это его первый двойник.

В СПбГУ подтвердили информацию о том, что вопрос задавал студент вуза. В университете отметили, что задающий имеет высокие оценки и преуспевает в учебе, как многие другие студенты СПбГУ, изучающие цифровые технологии.

"Мы гордимся своими сильными и креативными обучающимися и выпускниками. Наш главный выпускник – Владимир Владимирович Путин – человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть", – заявили в СПбГУ.

Также в вузе отметили, что университет не принимал участие в подготовке вопроса.

Фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным