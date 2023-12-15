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Новости 15:54

"Кампания по дискредитации уже началась": главе Горизбиркома Мейксину угрожают "негативной информацией"

фото ЗакС политика "Кампания по дискредитации уже началась": главе Горизбиркома Мейксину угрожают "негативной информацией"

Неизвестные 15 декабря позвонили председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максиму Мейксину с предупреждением, что в течение дня в интернете должна появиться некая негативная информация о его деятельности на посту главы ГИК и комиссии в целом. О подозрительном звонке Мейксин рассказал в своем Telegram-канале. 

Анонимные собеседники заявили, что могут передать якобы компрометирующую информацию в СМИ, но допустили, что этот вопрос можно "решить". 

"Мол, можем отдать в СМИ, а можем и не отдавать, но все можно решить, если у меня есть желание. Могу с уверенностью резюмировать, что кампания по дискредитации выборов в нашем городе уже началась. Жду с нетерпением выхода публикации…", - написал Мейксин. 

Напомним, в октябре злоумышленники пытались обмануть членов Горизбиркома. Они обращались к членам ГИК, представившись именем Мейксина. Еще тогда настоящий председатель заявил, что не будет удивлен, если подобные методы будут применяться во время выборов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Мейксин Максим Семенович




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