После закрытия финской границы с Россией один беженец смог ее преодолеть

После того, как поздно вечером 15 декабря финские власти закрыли все КПП на границе с РФ, около двух сотен человек с российской стороны были вынуждены развернуться и отправиться назад. Об этом сообщает Yle.

Почти целый день 16 декабря беженцы провели на участке между двумя пунктами пропуска, согреваясь у костра.

Удачно пересек финскую границу после ее закрытия только один человек, сразу же запросивший убежище. Это случилось на КПП Ваалимаа, примыкающем к Ленобласти. После этого финские пограничники укрепили ограждение.

Напомним, что Финляндия после полного закрытия границы с Россией решилась приоткрыть на два дня два КПП. Мера, по мнению МВД, себя не оправдала: в страну снова хлынул поток нелегальных мигрантов.

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