Общественники при ГУ МВД попросили взять на особый контроль угрозы военкорам

Действия злоумышленников, заливших монтажной пеной двери в домах двоих петербургских военкоров, взволновали Общественный совет при ГУ МВД по региону. Рабочая группа этого органа попросила силовиков взять на особый контроль обстоятельства происшествия. Правоохранителей призвали учесть то обстоятельство, что накануне военкоры имели дело и с телефонными угрозами, и с порчей имущества.

"Историю с нашими коллегами мы расцениваем не как бытовой инцидент, а как диверсию. Именно поэтому просим ГУ МВД отнестись к угрозам с максимально серьезным вниманием", - приводит "Российская газета" слова главы рабочей группы Общественного совета Анжелики Гурской.

В своем обращении Гурская также вспомнила про весенний теракт на Васильевском острове, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский.

Фото: ЗАКС.Ру