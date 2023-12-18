В Москве суд оштрафовал Red Media за распространение среди детей информации о нетрадиционных отношениях

Холдинг Red Media оштрафован на один миллион рублей решением Таганского районного суда Москвы, сообщила 18 декабря пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Поводом для этого послужил протокол о распространении среди несовершеннолетних в СМИ информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

"ООО "Творческое производственное объединение Ред Медиа" признано виновным в совершении административного правонарушения <...> и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", — рассказали в судебной пресс-службе.

Как уточнил ТАСС, причиной для составления протокола послужила демонстрация в одном из телеканалов холдинга видеоклипа без возрастной маркировки "18+".

Холдингу принадлежат такие каналы, как "365 дней ТВ", Europa Plus TV, КВН ТВ, а также ряд других. На каком именно телеканале демонстрировался клип, не уточняется.

В начале декабря стало известно об удалении с интернет-площадок одного из клипов Сергея Лазарева после назначенного из-за его демонстрации штрафа телеканалу AIVA.

В конце ноября Верховный суд признал международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил в России. Соответствующий иск был до этого подан Министерством юстиции.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру