Петербургский депутат предложил смягчить наказание за неправильную маркировку рекламы

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Антон Соловьев предлагает смягчить наказание за нарушение законодательства о рекламе в части не указания специальных меток. Соловьев хочет дать возможность судам выносить предупреждение нарушителям вместо штрафа. Соответствующая федеральная инициатива опубликована на сайте парламента.

В пояснительной записке говорится, что большинство лиц, которые могут быть привлечены к ответственности из-за новых требований о специальных рекламных "токенах", не являются профессиональными участниками рынка, а многие блогеры ведут свою деятельность, не получая дохода.

"Изменения в законодательстве касаются большого числа обычных пользователей социальных сетей (блогеров), действия которых, например, обзоры товаров или услуг, взаимное продвижение, самореклама, теперь подпадают под понятие рекламы, вследствие чего такие лица могут быть привлечены к административной ответственности, уровень которой довольно высок. <...> При этом данные пользователи, как правило, не являются профессиональными участниками рекламного рынка, в ряде случаев вообще не получают никакой оплаты за свои услуги, в связи с чем административная ответственность в виде штрафа до ста тысяч рублей представляется несоразмерной", - говорится в документе.

Ранее в Петербурге протокол за нарушение новых требований к рекламе составили на муниципального депутата из Шушар, который ведет паблик в соцсети "ВКонтакте" - там местные жители размещали посты о продаже котлет, а также об услугах мастера по маникюру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру