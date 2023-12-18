Куйбышевский суд отправил Сабадаша в СИЗО на два месяца

Куйбышевский районный суд на ближайшие два месяца заключил под стражу бывшего сенатора Александра Сабадаша, передает 18 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. В СИЗО ему предстоит пробыть как минимум до 14 февраля следующего года.

Сабадашу вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году он вместе с сообщниками вывел в качестве кредитов сторонним фирмам 359 миллионов рублей со счетов банка "Таврический".

Сам обвиняемый вину во вменяемых ему преступлениях не признает. Следствие настаивало на его аресте, оценивая его личность, а также "исполнительские качества, настойчивость в достижении преступной цели, высокий социальный статус".

Защита Сабадаша настаивала на избрании для него домашнего ареста или же на отказе назначать для него арест. Суд доводы адвокатов фигуранта проигнорировал.

Ранее в СИЗО отправили предполагаемых соучастников Сабадаша — Дмитрия Гаркушу и Сергея Сомова.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга