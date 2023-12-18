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"Лыжные стрелы" из Петербурга запустят на ближайших выходных

фото ЗакС политика "Лыжные стрелы" из Петербурга запустят на ближайших выходных

Первые в этом сезоне "Лыжные стрелы" запустят из Петербурга в конце нынешней недели, сообщили в комитете Ленобласти по транспорту. Произойдет это 23 декабря.

"Все любители скорости и адреналина смогут бесплатно доехать до склонов, чтобы прокатиться с ветерком", — пообещали в областном комитете.

Электрички стартуют с Московского и Финляндского вокзалов. Доехать на них можно будет соответственно до Шапок, а также в Орехово и Токсово.

В течение зимы специальные составы будут курсировать по выходным.

За прошлый сезон "Лыжные стрелы" перевезли в общей сложности 23 тысячи любителей активного отдыха.

Фото: Комитет Ленобласти по транспорту


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