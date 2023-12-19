В 2024 году бесплатный отдых в пансионате "Заря" организуют для 450 блокадников и их сопровождающих

Глава комитета по социальной политике Петербурге Елена Фидрикова сообщила о планах городских властей принять в пансионате "Заря" 450 блокадников и их сопровождающих из других регионов России. Об этом чиновница рассказала во время заседания правительства 19 декабря.

По словам Фидриковой, блокадники смогут бесплатно отдохнуть в пансионате 8 дней. Их ждут в "Заре" в конце января 2024 года, уточнила глава комитета.

- Им будет предоставлено не только отдых, питание и оздоровление, но и также посещение всех праздничных мероприятий, запланированных в эти дни, а также экскурсия по нашему городу, - рассказала чиновница.

Она добавила, что встречать блокадников будут сразу на вокзале или в аэропорту. Планируется обеспечить транспортное и медицинское обслуживание, сообщила Фидрикова.

Также она поделилась планами петербургских властей по организации мероприятий в честь снятия блокады с Ленинграда. Всего планируется 233 события.

Напомним, изначально на работу пансионата "Заря" в 2024 году из бюджета Петербурга выделили 273 млн рублей. Позже губернатор Александр Беглов решил увеличить сумму на 15,79 млн рублей.

София Саттарова / Скриншоты трансляции заседания правительства Петербурга