Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим на праздники

В России не следует ожидать введения масочного режима в период новогодних праздников, сообщили 19 декабря в Роспотребнадзоре. Равным образом нет планов введения иных ограничений на этот период.

"В России не планируется введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул", — уведомила пресс-служба санитарного ведомства.

В то же время на прошлой неделе в стране продолжался рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Относительно предыдущей недели этот показатель вырос на 6,5 %, а в 41 регионе заболеваемость оказалась выше, чем в среднем по России.

Доля вирусов гриппа продолжила увеличения и достигла 31,7 % в общей структуре заболеваемости. Остальные 68,3 % пришлись на долю вирусов негриппозной этиологии.

Что касается коронавируса, то заболеваемость им снизилась на 11,5 %.

Ранее петербургское управление Роспотребнадзора сообщило о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе на 41,4 % за неделю.

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