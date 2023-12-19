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Новости 14:59

Мосгорсуд оставил без изменения приговор автору "Протестного МГУ"

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил без изменения приговор автору "Протестного МГУ"

Московский городской суд на заседании 19 декабря счел законным приговор автору Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Апелляция подавалась на решение нижестоящей инстанции по делу о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Апелляционная инстанция оставила приговор районного суда без изменения", — гласит сообщение пресс-службы.

В марте Тимирязевский суд Москвы приговорил Иванова к 8,5 годам колонии. Содержание постов в администрируемом им Telegram-канале сочли не соответствующим официальной позиции Министерства обороны. Сами публикации были посвящены событиям в украинских городах Буча и Ирпень и на Запорожской АЭС в ходе спецоперации.

Прокуратура в марте запрашивала для Иванова наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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