Мосгорсуд оставил без изменения приговор автору "Протестного МГУ"

Московский городской суд на заседании 19 декабря счел законным приговор автору Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Апелляция подавалась на решение нижестоящей инстанции по делу о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Апелляционная инстанция оставила приговор районного суда без изменения", — гласит сообщение пресс-службы.

В марте Тимирязевский суд Москвы приговорил Иванова к 8,5 годам колонии. Содержание постов в администрируемом им Telegram-канале сочли не соответствующим официальной позиции Министерства обороны. Сами публикации были посвящены событиям в украинских городах Буча и Ирпень и на Запорожской АЭС в ходе спецоперации.

Прокуратура в марте запрашивала для Иванова наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру