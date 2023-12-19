Рябоконь предложил запретить онлайн-кредитование

Выдачу кредитов онлайн следует запретить в России, считает депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь ("Единая Россия"). По мнению парламентария, подобное ограничение позволит оградить граждан от происков мошенников.

Как сообщили в пресс-службе Рябоконя, депутат разработал федеральную инициативу о запрете онлайн-кредитования. По его мнению, сейчас в России наблюдается рост количества преступлений, связанных с получением подобных займов у банков. Речь идет, в частности, об оперировании утекшими данными пользователей, а также об использовании мошенниками методов социальной инженерии при общении с потенциальными жертвами.

"Необходимо, чтобы человек, желающий получить потребительский кредит, хотя бы один раз лично посетил отделение кредитной организации либо встретился с уполномоченным сотрудником для удостоверения личности и собственноручного подписания индивидуальных условий договора потребительского кредита", — полагает Рябоконь.

Отказ от дистанционного оформления кредитов позволит уберечь граждан от преступников, а заодно и даст заемщикам время на отказ от сгоряча принятого решения о получении займа, утверждает депутат.

Ранее стало известно, что жители Петербурга задолжали по кредитам 72 миллиарда рублей с января по октябрь 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру