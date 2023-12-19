На Миргородской закрыли на ремонт одно из отделений Боткинской больницы

Инфекционное отделение № 15 в корпусе "Р" Боткинской больницы с понедельника закрыто на ремонт, сообщили 19 декабря в комитете по здравоохранению. Речь идет о здании, расположенном на площадке "Миргородская, 3" в центре Петербурга.

Закрытое отделение занималось приемом пациентов с острыми кишечными заболеваниями. Сейчас больные переведены в другие отделения.

"В первом-втором квартале 2024 года в корпусе "Р" запланировано проведение текущего ремонта кровли, а также ремонт помещений, включая 15-ое отделение", — уведомили в комздраве. После завершения работ корпус будут использовать в качестве маневренного фонда при ремонте других зданий больницы, который планируется производить поэтапно.

В целом же к настоящему времени утвержден план-график капитального ремонта корпусов больницы. Одномоментное их закрытие при этом не представляется возможным "в связи с пандемиeй COVID-19 и сезонными эпидемическими подъемами", отметили в комитете.

На прошлой неделе Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщал о бегстве из 15-го корпуса больницы пациента, неприятно пораженного местными условиями. В целом же условия в корпусах на Миргородской улице неоднократно подвергались нареканиям. В 2022 году там пострадал сотрудник, под ногами которого обвалилась лестница.

Фото: Комздрав / Telegram