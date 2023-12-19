ГАТИ сообщила об очистке крыш всех соцобъектов Петербурга

Крыши всех без исключения социальных объектов Петербурга очищены от наледи, утверждает 19 декабря Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Речь идет о школах, детских садах и других учреждениях города.

Как рассказали чиновники, 14 декабря они создали в инфосистеме "Объекты городской среды" задачу на очистку кровель зданий госвласти и подведомственных им учреждений. Произошло это по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина. Как отдельно отметили в ГАТИ, задачу следовало выполнить в кратчайшие сроки "для обеспечения безопасности жителей города".

"По состоянию на 19 декабря в систему "ОГС" внесены данные об очистке 100% всех объектов. Кровли 4 780 зданий детских садов, школ и других социально значимых объектов очистили от снега и наледи", — отрапортовали в ГАТИ.

В подтверждение своих слов чиновники ссылаются на предпринятые проверки качества проведенной уборки. Нарушений в ходе ревизий, по их уверениям, замечено не было. "Кровли оперативно и качественно очищали от снега и сосулек. При этом на многих зданиях сосулек не было вовсе из-за установленной системы "греющий кабель", — говорится в распространенном ГАТИ сообщении.

Ранее губернатор Александр Беглов объявил о том, что с уборкой улиц от снега придется подождать, потому что сейчас "все коммунальные службы города" брошены на очистку кровель от наледи.

В понедельник стало известно о первом в этом сезоне петербуржце, погибшем из-за падения сосульки. Произошло это близ жилого дома, чиновники поспешили заявить, что наледь упала с самовольно остекленного балкона. Глава регионального отделения СРЗП Надежда Тихонова назвала это "вопиющим случаем" и высказала мнение, что ответственность за зимнюю уборку должна лежать на коммунальщиках, а не на горожанах.

Фото: ЗАКС.Ру