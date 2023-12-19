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ГАТИ сообщила об очистке крыш всех соцобъектов Петербурга

фото ЗакС политика ГАТИ сообщила об очистке крыш всех соцобъектов Петербурга

Крыши всех без исключения социальных объектов Петербурга очищены от наледи, утверждает 19 декабря Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Речь идет о школах, детских садах и других учреждениях города.

Как рассказали чиновники, 14 декабря они создали в инфосистеме "Объекты городской среды" задачу на очистку кровель зданий госвласти и подведомственных им учреждений. Произошло это по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина. Как отдельно отметили в ГАТИ, задачу следовало выполнить в кратчайшие сроки "для обеспечения безопасности жителей города".

"По состоянию на 19 декабря в систему "ОГС" внесены данные об очистке 100% всех объектов. Кровли 4 780 зданий детских садов, школ и других социально значимых объектов очистили от снега и наледи", — отрапортовали в ГАТИ.

В подтверждение своих слов чиновники ссылаются на предпринятые проверки качества проведенной уборки. Нарушений в ходе ревизий, по их уверениям, замечено не было. "Кровли оперативно и качественно очищали от снега и сосулек. При этом на многих зданиях сосулек не было вовсе из-за установленной системы "греющий кабель", — говорится в распространенном ГАТИ сообщении.

Ранее губернатор Александр Беглов объявил о том, что с уборкой улиц от снега придется подождать, потому что сейчас "все коммунальные службы города" брошены на очистку кровель от наледи.

В понедельник стало известно о первом в этом сезоне петербуржце, погибшем из-за падения сосульки. Произошло это близ жилого дома, чиновники поспешили заявить, что наледь упала с самовольно остекленного балкона. Глава регионального отделения СРЗП Надежда Тихонова назвала это "вопиющим случаем" и высказала мнение, что ответственность за зимнюю уборку должна лежать на коммунальщиках, а не на горожанах.

Фото: ЗАКС.Ру


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