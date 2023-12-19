Тихонова призвала не делать крайними горожан в вопросе некачественной зимней уборки

История с гибелью 31-летнего петербуржца из-за падения наледи привлекла к себе внимание главы городского отделения "Справедливой России — За правду" Надежды Тихоновой. По ее мнению, ответственность за случившееся лежит на коммунальных службах, которые якобы хотят переложить вину на простого горожанина.

"Считаю вопиющим случаем, когда пенсионера обвиняют в смерти прохожего якобы из-за схода снега с крыши балкона. Как он ее должен был чистить на седьмом этаже?" — высказалась политик в своем Telegram-канале 19 декабря.

Тихонова высказала мнение, что ответственность за уборку снега лежит управляющих компаниях и службах ЖКХ, которые получают деньги за свою работу. "И спрашивать нужно именно с них, а не с петербуржцев!" — добавила она.

В целом же готовность коммунальных служб к зиме Тихонову не впечатлила. "Опять коммунальные службы не готовы. Так было и десять, и пять лет назад, так происходит и сейчас. Меняются кураторы отрасли, но ничего не меняется", — написала она.

Накануне стало известно о первой смерти в этом сезоне из-за падения наледи на человека. Инцидент произошел в Калининском районе. Чиновники заявили, что крыша подвергалась уборке, а убившие человека сосульки якобы выросли на балконе седьмого этажа, самостоятельно застекленного 60-летним петербуржцем. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Фото: пресс-служба СРЗП