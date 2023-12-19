Беглов призвал петербуржцев к внимательности из-за погоды

Перемена погоды в Петербурге спровоцировала "непростую ситуацию", разбираться с которой приходится коммунальщикам, сообщил 19 декабря губернатор Александр Беглов. Следствием этого станет увеличение сроков вывоза снега с улиц, предупредил градоначальник и призвал петербуржцев к осторожности.

По версии Беглова, погодные условия привели к образованию "большого количества льда". На очистку кровель от наледи брошены "все коммунальные службы города", поскольку сход сосулек с крыш представляет особую опасность для пешеходов. Однако на выполнение всех работ "требуется время", предупредил глава города подписчиков своих аккаунтов в соцсетях.

"Также в связи с приоритетом именно на эти работы сроки вывоза снега с улиц увеличиваются", — объявил Беглов и попросил петербуржцев "быть чрезвычайно внимательными".

В понедельник Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) из-за приведшего к гибели петербуржца схода наледи. Это первый такой случай смерти в нынешнем сезоне, в администрации Калининского района утверждали, что сосульки упали на мужчину не с крыши здания, а с самовольно остекленного балкона.

Также накануне врачебная помощь потребовалась петербуржцу после падения наледи в Мучном переулке. Во вторник на Новочеркасском проспекте льдина упала на коляску с ребенком.

Фото: Александр Беглов / Telegram