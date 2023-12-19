Муратов* обжаловал решение оставить его в списке иноагентов

Защита основателя "Новой газеты" Дмитрия Муратова* обжаловала отказ снять с него статус иностранного агента, сообщил 19 декабря ТАСС. Сведения об этом информагентство почерпнуло в Замоскворецком суде Москвы, который и вынес ранее соответствующее решение.

"В суд поступила апелляция Муратова* на решение по его иску к Минюсту РФ", — рассказали агентству в столичном суде.

Муратов* был внесен в список иностранных агентов в самом начале минувшей осени. Вскоре после этого он покинул пост главного редактора "Новой газеты". Подобный шаг в редакции объяснили желанием журналиста оспорить решение Минюста, при этом в ту пору уход Муратова* называли временной мерой.

Тем не менее в середине ноября в редакции прошли выборы нового главреда, в которых прежний руководитель не участвовал. Принадлежавший ему ранее пост отошел Сергею Сoколову. Вскоре после этого Замоскворецкий суд рассмотрел иск Муратова*, оставив по итогам решение Минюста в силе.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

Фото: ещенепознер / YouTube (скриншот видео)