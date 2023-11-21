Муратов* не смог оспорить статус иноагента

Бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* не смог оспорить в суде внесение своего имени в реестр иностранных агентов, сообщил 21 ноября Telegram-канал издания. Решение было вынесено на заседании Замоскворецкого суда Москвы.

На заседании судья отказалась признать решение Минюста незаконным и оставила его в силе. "На вынесение решения ей хватило пять минут", — отметили журналисты.

Муратов* был внесен в перечень иноагентов 1 сентября, спустя несколько дней стало известно о его уходе с должности главреда "Новой газеты". Изначально мера подавалась как временная, ее необходимость обосновывалась желанием Муратова* судиться с Минюстом. Тем не менее, 16 ноября издание провело выборы главного редактора без кандидатуры основателя издания. В результате пост получил Сергей Соколов.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

Фото: ещенепознер / YouTube (скриншот видео)