В Мосгордуме предложили запретить иноагентам избираться в региональные парламенты

Депутаты Московской городской думы разработали проект федеральной инициативы о запрете иностранным агентам баллотироваться в региональные заксобрания, сообщил вечером 19 декабря депутат столичного парламента Александр Семенников. Вскоре эту информацию подтвердил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Московской городской думе разработан проект федерального закона запрещающий иностранным агентам занимать должности депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации", — написал Семенников в своем Telegram-канале.

В свою очередь, Шапошников объяснил появление инициативы тем, что в составе Мосгордумы присутствуют три признанных иноагентами депутата. "С таким сомнительным достижением мы не готовы мириться в 2024 году и поэтому разработали проект федерального закона, который, в случае принятия, запретит гражданам, признанным иностранными агентами, избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления", — заявил он в беседе с "Интерфаксом".

Среди избранных в Мосгордуму депутатов статусами иноагентов обладают Дарья Беседина* ("Яблоко"), Евгений Ступин** (в апреле исключен из фракции КПРФ) и Михаил Тимонов*** (СРЗП).

*Минюст внес Дарью Беседину в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Евгения Ступина в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Михаила Тимонова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру