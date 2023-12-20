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По результатам проверки качества зимней уборки ГЖИ запланировала выписать 11 протоколов

фото ЗакС политика По результатам проверки качества зимней уборки ГЖИ запланировала выписать 11 протоколов

Сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) провели 19 декабря совместно с работниками прокуратуры Адмиралтейского, Василеостровского и Центрального районов проверку качества очистки крыш и придомовых территорий от снега. Нарушения нашли почти в половине случаев.

Участники проверки обследовали 47 многоквартирных домов и обнаружили факты некачественного оказания услуг в 20 из них. "По результатам поступления материалов из органов прокуратуры инспекцией будут составлены 11 протоколов об административных правонарушениях", — пообещали в ГЖИ.

Допустившие некачественную уборку управляющие компании будут привлечены за оказание услуг по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). В случае с товариществами собственников жилья протоколы будут составляться по статье о нарушении правил содержания и ремонта жилых домов (ст. 7.22 КоАП РФ).

Ранее ГАТИ отчиталась о том, что в Петербурге очищены крыши у 100% социальных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру


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