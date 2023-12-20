По результатам проверки качества зимней уборки ГЖИ запланировала выписать 11 протоколов

Сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) провели 19 декабря совместно с работниками прокуратуры Адмиралтейского, Василеостровского и Центрального районов проверку качества очистки крыш и придомовых территорий от снега. Нарушения нашли почти в половине случаев.

Участники проверки обследовали 47 многоквартирных домов и обнаружили факты некачественного оказания услуг в 20 из них. "По результатам поступления материалов из органов прокуратуры инспекцией будут составлены 11 протоколов об административных правонарушениях", — пообещали в ГЖИ.

Допустившие некачественную уборку управляющие компании будут привлечены за оказание услуг по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). В случае с товариществами собственников жилья протоколы будут составляться по статье о нарушении правил содержания и ремонта жилых домов (ст. 7.22 КоАП РФ).

Ранее ГАТИ отчиталась о том, что в Петербурге очищены крыши у 100% социальных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру