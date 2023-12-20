Суд в Москве оштрафовал телеканал из-за показа клипа Баскова

Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал "Точка ТВ" за показ клипа исполнителя Николая Баскова без возрастного ограничения "18+", обратила 20 декабря внимание "Верстка". Содержание видеозаписи "Странник" сочли распространением среди несовершеннолетних информации об ЛГБТ* (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Размер штрафа составил один миллион рублей. Это минимальная величина взыскания для юридических лиц по этой статье.

При разборе клипа судья пришла к выводу, что в видео присутствуют "коммуникативные признаки романтического межличностного отношения" между двумя мужчинами, а само действие разворачивается "на фоне атмосферы гедонизма и разврата". В подтверждение последнего тезиса судья указала на сцены "невербального чувственного взаимодействия" двух женщин.

Ранее сообщалось о назначении штрафа в размере одного миллиона рублей холдингу Red Media за демонстрацию контента с ЛГБТ* без маркировки "18+".

В конце ноября Верховный суд признал Международное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России. Само заседание при этом проходило без участия ответчиков.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: Николай Басков / Telegram