Шадаев: К развертыванию сетей 5G приступят в 2026 году

Активное развертывание сетей 5G в крупных городах России начнется в 2026 году, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на выставке-форуме "Россия". Подготовительные работы для запуска сетей планируется провести в 2025 году, следует из его слов.

"Активное развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях начнется с 2026 года в крупных российских городах", — цитирует слова министра ТАСС.

Касательно планов развертывания сетей 6G Шадаев сказал, что вопрос сейчас находится в стадии проработки. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой сфере должны стартовать в следующем году.

В ноябре ФАС возбудила дело в отношении петербургского метро из-за расценок на установку оборудования сотовых операторов.

Фото: ЗАКС.Ру