Яшин* обжаловал штраф по иноагентской статье

Политик Илья Яшин* обжаловал назначенный ему штраф за неуказание статуса иностранного агента в соцсетях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщило 20 декабря РИА Новости со ссылкой на Бабушкинский суд Москвы. В начале декабря судья взыскала с него 45 тысяч рублей за подобное нарушение.

"В суд поступила апелляционная жалоба Яшина И.В.*", — рассказали информагентству в суде.

Согласно картотеке на сайте Бабушкинского суда, жалоба на решение судьи поступила еще на прошлой неделе, 15 декабря.

Штраф Яшину* был назначен 1 декабря из-за постов в Telegram-канале без упоминания об имеющемся у их автора статусе иноагента. Находящийся в колонии под Смоленском оппозиционер участвовал в заседании по видеосвязи.

Сам Яшин* еще в ноябре говорил о том, что не намерен "добровольно себя клеймить", имея в виду использование в текстах плашки иноагента. При этом он уточнял, что понимает, чем ему это грозит.

*Минюст внес Илью Яшина в список иностранных агентов

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции