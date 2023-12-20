Понасенков* отрицает намерение баллотироваться в президенты

Историк Евгений Понасенков* заявил в беседе с "Лентой.ру" об отсутствии намерения выдвигаться в качестве кандидата на выборах президента. По его словам, появившиеся на этот счет слухи представляют собой не что иное, как фейки.

"Это фейк, может быть, даже чья-то нарочитая провокация, я к этому отношения не имею. <...> У меня другие планы на ближайший год", — поведал изданию историк.

В своем Telegram-канале Понасенков* написал, что поздно проснулся и вовсе не имеет отношения к слухам о выдвижении. "Это фейки, я никуда не баллотируюсь, я вообще спал!" — поведал он своим читателям.

Ранее появились сообщения о том, что Понасенков* будто бы намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. В интернете появился сайт с якобы его предвыборной программой.

В среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что документы для участия в президентской кампании подали 16 человек. Также в этот день ЦИК зарегистрировала инициативную группу граждан по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина.

*Минюст внес Евгения Понасенкова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру