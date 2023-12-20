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Новости 18:51

Активист Иоффе получил ещё один штраф за акцию у Финляндского вокзала

фото ЗакС политика Активист Иоффе получил ещё один штраф за акцию у Финляндского вокзала

В Калининском районном суде в среду, 20 декабря, рассмотрели административный протокол в отношении активиста Виталия Иоффе, об этом пишет MR7.ru.

Речь идет об акции у Финляндского вокзала 17 сентября, где Виталий Иоффе и Марина Загороднева развернули плакаты с пацифистскими лозунгами. За нарушение правил проведения акции Иоффе получил 20 тысяч рублей штрафа. Защита хочет это решение оспорить.

Ранее активист уже получил штраф в размере 30 тысяч рублей за эту же акцию, но по статье о дискредитации армии России.

Фото: ЗАКС.Ру


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