Активист Иоффе получил ещё один штраф за акцию у Финляндского вокзала

В Калининском районном суде в среду, 20 декабря, рассмотрели административный протокол в отношении активиста Виталия Иоффе, об этом пишет MR7.ru.

Речь идет об акции у Финляндского вокзала 17 сентября, где Виталий Иоффе и Марина Загороднева развернули плакаты с пацифистскими лозунгами. За нарушение правил проведения акции Иоффе получил 20 тысяч рублей штрафа. Защита хочет это решение оспорить.

Ранее активист уже получил штраф в размере 30 тысяч рублей за эту же акцию, но по статье о дискредитации армии России.

Фото: ЗАКС.Ру