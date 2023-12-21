ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:20

В Петербурге арестовали второго участника драки с участником СВО

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали второго участника драки с участником СВО

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил запрос следствия и отправил под арест Рустама Лакашия, которого подозревают в уличном избиении участника военной спецоперации, случившемся на этой неделе. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в рамках дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) он пробудет в изоляторе как минимум до 17 февраля.

Ранее аналогичную меру пресечения применили к предполагаемому сообщнику Лакашии, Иракли Мунчаве. Обвинение обоим мужчинам еще не предъявили.

Дело возбудили после конфликта в Биржевом переулке, вспыхнувшем из-за припаркованного автомобиля. Сделавший замечание двоим фигурантам инвалид СВО столкнулся с агрессивной реакцией и был избит.

Позже СК усмотрел в инциденте также проявление ненависти по национальному признаку (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК). Наконец, ведомство квалифицировало действия нападавших еще и как покушение на убийство (ч. 2 ст. 105 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама