Путин поручил провести следующий осенний призыв на базе единого реестра повесток

Президент Владимир Путин поручил Минцифры и Минобороны начать составление повесток для военнообязанных в электронном виде, а также перевести "на удаленку" постановку россиян на воинский учет.

Указания включены в перечень распоряжений, опубликованный на сайте Кремля.

Кроме того, к следующему осеннему призыву должен быть готов к использованию неоднократно анонсированный ранее единый реестр повесток. Это же относится и к другой системе, носящей название "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете".

Отчитаться о выполнении поручений чиновники должны будут не позднее 1 ноября.

фото: kremlin.ru