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Новости 10:35

После жалоб петербуржцев на проблемы с отоплением СК начал проверку

фото ЗакС политика После жалоб петербуржцев на проблемы с отоплением СК начал проверку

Страдающие от перебоев с отоплением жители петербургской Коломны, ранее начавшие сбор подписей под письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, достигли промежуточной цели. Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за жалоб в соцсетях в городе началась проверка, и Бастрыкин запросил доклад о ее результатах.

Глава силовой структуры также ожидает от подчиненных принятия мер по защите прав граждан.

Согласно поступившей жалобе, тепло в нескольких кварталах отключают уже вторую зиму подряд. В этом году первый такой инцидент случился вечером 18 декабря. Отопление, в том числе в медучреждениях, не работало целую ночь. Неудобства объясняются работами, которые ведет АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

фото: ГСУ СК по Петербургу


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