Въезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют в ночь с 24 на 25 декабря

В ночь с 24 на 25 декабря в Петербурге будет перекрыт один из въездов на Южном участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) из-за строительства Витебской развязки, об этом 21 декабря сообщали в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

Въезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют с 23:00 24 декабря до 06:00 25 декабря. Также ограничено движение будет с 23:00 22 декабря до 6:00 23 декабря на участке ЗСД от Благодатной улицы к набережной реки Екатерингофки.

Автомобилистов попросили быть внимательнее и соблюдать скоростной режим на магистрали, а также строго соблюдать ПДД.

Напомним, что на намыве Васильевского острова открыли развязку с ЗСД. На открытии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фото: ЗАКС.Ру