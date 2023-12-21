"Сенную площадь" могут закрыть для пассажиров на два с лишним месяца

Начальник службы тоннельных сооружений петербургского метрополитена Александр Гуречкин дал свой прогноз относительно сроков ремонтных работ на станции "Сенная площадь". Накануне ее закрыли из-за просадки ступеней, ведущих к вестибюлю.

Несмотря на то, что коллеги Гуречкина стараются по максимуму сократить сроки восстановления лестницы, он полагает, что работы могут занять два или даже два с половиной месяца, передает портал 78.ru.

О своем интересе к происшествию 21 декабря сообщила городская прокуратура.

"Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий", - говорится в ее Telegram-канале.

Накануне пресс-служба подземки объяснила случившееся со ступенями "Сенной площади" пагубным воздействием осадков и реагентов. На ближайшее время гражданам предлагают пользоваться другими станциями пересадочного узла: "Спасской" и "Садовой".

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram