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Новости 15:47

Московский суд вновь оштрафовал на 40 тысяч рублей Дмитрия Быкова* по иноагентской статье

фото ЗакС политика Московский суд вновь оштрафовал на 40 тысяч рублей Дмитрия Быкова* по иноагентской статье

Никулинский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей писателя Дмитрия Быкова* из-за отсутствия маркировки иностранного агента в социальных сетях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), об этом 21 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Быков* уже получал штраф в размере 40 тысяч рублей из-за того, что не промаркировал свой статус в видео на YouTube. 

На данный момент писатель находится за границей и на заседаниях не присутствовал.

Напомним, что издательство АСТ приостановило распространение книг Дмитрия Быкова*. Также произведения писателя исчезли из магазинов "Читай город – Буквоед" в Москве. То же самое случилось с книгами писателя Бориса Акунина (Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов).

*Минюст внес Дмитрия Быкова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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