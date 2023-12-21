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Новости 18:46

В Петербурге 53 людям понадобились медики после падений на гололеде

фото ЗакС политика В Петербурге 53 людям понадобились медики после падений на гололеде

Более 50 петербуржцев оказались в медицинских учреждениях после прогулок по улицам города в среду, 20 декабря, об этом 21 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Горожане падали рядом с детскими садами, школами, у остановок и рядом с собственными домами. Помощь медиков понадобилась упавшим в Московском, Невском, Красносельском, Кировском, Пушкинском, Выборгском, Василеостровском и Колпинском районах.

Из всего числа пострадавших, а их минимум 53, вывихами и ушибами отделались лишь 12 человек. Остальные все-таки получили переломы. Самому младшему пострадавшему 18 лет, а старшему — 88.

Напомним, что ранее сообщалось лишь о 28 петербуржцах, пострадавших от сосулек и гололеда.

Фото: ЗАКС.Ру


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