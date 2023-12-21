В МИД РФ прокомментировали слова Захара Прилепина о присоединении территорий Узбекистана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" и писателя Захара Прилепина о присоединении территорий Узбекистана к России, об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе МИД РФ.

По словам Захаровой, слова Прилепина являются его личным мнением и не отражают официальную позицию России.

"Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме, на что указывают впечатляющие итоги официального визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в нашу страну в октябре, теплая атмосфера, царившая на встрече лидеров двух государств", – сказано в заявлении Захаровой.

Напомним, что в МИД Узбекистана вызвали российского посла из-за слов Захара Прилепина о присоединении территорий страны к России.

Фото: ЗАКС.Ру