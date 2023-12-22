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Новости 10:17

На Петроградке на 12-летнего мальчика упала глыба льда

фото ЗакС политика На Петроградке на 12-летнего мальчика упала глыба льда

На голову 12-летнему мальчику на Большом проспекте П.С. в Петербурге упала наледь с крыши дома, об этом 21 декабря писала "Фонтанка.ру".

Около 17 часов дня в среду, 20 декабря, 12-летний мальчик шел по Большому проспекту П.С. около одного из домов. В этот момент на голову подростку упала глыба льда. 

Потерпевшему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у мальчика ушиб мягких тканей головы. Сейчас ребенок все еще находится на обследовании.

Напомним, что 53 петербуржцам понадобилась помощь медиков после падений на гололеде. Некоторые из потерпевших получили серьезные травмы.

Фото: ЗАКС.Ру


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