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Муниципал 11:59

Совет МО "Шувалово-Озерки" лишил полномочий не появляюшегося годами мундепа

фото ЗакС политика Совет МО "Шувалово-Озерки" лишил полномочий не появляюшегося годами мундепа

Депутаты МО "Шувалово-Озерки" на заседании 21 декабря проголосовал за досрочное прекращение полномочий самовыдвиженку Наталию Шабловскую, рассказал ЗАКС.Ру депутат Евгений Ененков. Лишения мандата добивалась прокуратура из-за неправильно поданной декларации Шабловской. 

Прокуратура требовала прекратить полномочия Шабловской еще в конце ноября, однако совет решил дать возможность мундепу дать свои пояснения совету. Депутат вместо уведомления о совершенных сделках отправила в комитет территориального развития полноценную декларацию. В ней нашли несоответствия. 

Дождаться объяснений от Шабловской совету не удалось. Отметим, в муниципалитете депутат за весь созыв появлялась лишь дважды: на первом заседании в 2019 году и еще на одном, когда ее специально вызывали из-за нехватки мундепов для кворума. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как четверых муниципалов из Владимирского округа лишили мандатов из-за проблем с декларациями. 

Константин Леньков, фото из Telegram-канала Евгения Ененкова


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Шувалово-Озерки
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
10 
Ененков Евгений Валерьевич
Шабловская Наталия Евгеньевна
Упоминаемые персоны
Ененков Евгений Валерьевич 
Шабловская Наталия Евгеньевна




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