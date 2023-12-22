Совет МО "Шувалово-Озерки" лишил полномочий не появляюшегося годами мундепа

Депутаты МО "Шувалово-Озерки" на заседании 21 декабря проголосовал за досрочное прекращение полномочий самовыдвиженку Наталию Шабловскую, рассказал ЗАКС.Ру депутат Евгений Ененков. Лишения мандата добивалась прокуратура из-за неправильно поданной декларации Шабловской.

Прокуратура требовала прекратить полномочия Шабловской еще в конце ноября, однако совет решил дать возможность мундепу дать свои пояснения совету. Депутат вместо уведомления о совершенных сделках отправила в комитет территориального развития полноценную декларацию. В ней нашли несоответствия.

Дождаться объяснений от Шабловской совету не удалось. Отметим, в муниципалитете депутат за весь созыв появлялась лишь дважды: на первом заседании в 2019 году и еще на одном, когда ее специально вызывали из-за нехватки мундепов для кворума.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как четверых муниципалов из Владимирского округа лишили мандатов из-за проблем с декларациями.

Константин Леньков, фото из Telegram-канала Евгения Ененкова