Хинштейн: РКН нашел признаки ЛГБТ*-пропаганды на "голой вечеринке" в Москве

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале рассказал о том, что скандальная вечеринка с обнаженными знаменитостями в одном из московских клубов вызвала нарекания у Роскомнадзора. Изучив фото и видео со встречи, ведомство выявило признаки пропаганды ЛГБТ*.

"Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости", - написал единоросс.

Депутат ожидает, что в ближайшее время суды поступит целая серия административных протоколов, оформленных полицейскими.

Мероприятие было организовано телеведущей Анастасией Ивлеевой, на нем присутствовали такие знаменитости, как Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Рэпера Vacio, сфотографировавшегося на вечеринке одетым в один носок, арестовали на пятнадцать суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* (ст. 6.21 КоАП). Накануне на "тусовщиков" в МВД пожаловалась коллега Хинштейна Мария Бутина.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру