"Почту России" передумали поддерживать новым налогом с маркетплейсов

Гендиректор "Почты России" Михаил Волков рассказал о сегодняшнем финансовом положении акционерного общества, выправить которое в течение года предлагают различные государственные деятели. По его словам, компания по итогам года заработает дополнительный миллиард рублей собственными силами. На эту сумму через процедуру открытых торгов будет продано право аренды непрофильных активов.

Высказался Волков и о потенциальном налоге для маркетплейсов в пользу "Почты России", введения которого компания ранее добивалась. Эта тема, по его словам, потеряла актуальность.

"Правительство, государство, как наш акционер, внимательно оценивает и взвешивает те или иные решения, в первую очередь, через ключевой фокус - внимание на людях, как это отразится на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки", - рассказал гендиректор телеканалу "Россия 24".

На неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко в очередной раз критически отозвалась о финансово-хозяйственной деятельности "Почты России". Ранее она обращала внимание на "дыры" в бюджете организации.

Разговоры о поддержке монополиста дополнительным налогом велись чиновниками нынешним летом.

Фото: ЗАКС.Ру