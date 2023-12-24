Ключевую ставку следовало повышать еще весной, заявила Набиуллина

Ключевую ставку следовало начать поднимать еще минувшей весной, заявила в беседе с РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Теперь же, по ее словам, перед снижением показателя следует убедиться в том, что инфляция снижается устойчиво.

"Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше", — высказалась Набиуллина.

Отвечая на вопрос о том, когда регулятору следовало перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, глава ЦБ сказала "Например, весной".

Сейчас Центробанк анализирует широкий круг показателей для принятия решения о возможности снижения ключевой ставки, поведала Набиуллина. По ее словам, перед этим регулятор должен убедиться в том, "что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце".

В 2023 году Центробанк в несколько этапов повысил величину ключевой ставки с 7,5 % до 16 %. Последнее повышение произошло в середине декабря.

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