Цена визитки Путина выросла на аукционе до 220 тысяч рублей

Стоимость выставленной на продажу визитной карточки президента Владимира Путина выросла до 220 тысяч рублей, следует из данных аукционной площадки BidSpirit. Первоначально ее цена составляла одну тысячу рублей.

Сама визитная карточка была изготовлена в 1990-е годы, Путин на ней представляется как советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Также на карточке можно увидеть номера телефона и факса, написанные от руки.

Ранее Российский аукционный дом попытался продать пиджак основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Предмет гардероба не обрел нового владельца.

Фото: ru.bidspirit.com