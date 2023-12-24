Беглов встретил в Пулково президента Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл 24 декабря в Петербург для участия заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите глав государств, входящих в СНГ. В аэропорту Пулково его встречал губернатор Александр Беглов.

Как передает пресс-служба администрации градоначальника, он назвал сотрудничество с Киргизией "одним из важных направлений международной деятельности" Смольного. В качестве примера он привел состоявшееся в начале осени открытие в Петербурге генерального консульства этой страны.

Как отметили в городском правительстве, в прошлом году товарооборот между Петербургом и Киргизией вырос на 61 % и составил 237 миллионов долларов. Кроме того, действуют соглашения о сотрудничестве, заключенные со среднеазиатской страной, а также городами Бишкек и Ош.

Фото: ЗАКС.Ру