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Новости 11:29

Обвиненной в "фейках" петербурженке Петровой назначили принудительное лечение

фото ЗакС политика Обвиненной в "фейках" петербурженке Петровой назначили принудительное лечение

Суд в Петербурге вынес решение по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), возбужденному в отношении Виктории Петровой. Его огласили на территории психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова в закрытом режиме, сославшись на врачебную тайну.

Девушку освободили от уголовного наказания, назначив психиатрическое лечение, о чем пишет портал MR7. Мера будет действовать как минимум полгода. Суд счел, что распространение фейков совершалось в невменяемом состоянии.

В течение всего процесса адвокаты подсудимой настаивали на том, что уголовное дело необычно в силу своей "обычности": Петрова не занималась активизмом или журналистикой. Петербурженке инкриминировали посты в социальных сетях, касающиеся военной спецоперации.

Осенью защита 30-летней фигурантки рассказала об издевательствах над Петровой в стенах медучреждения. После возникшего скандала условия содержания девушки улучшились. Подробнее о преследовании Петровой, начавшемся в середине прошлого года, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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