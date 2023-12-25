В России продлят программу параллельного импорта, заявил Мантуров

Действие механизма параллельного импорта продлят на 2024 год, заявил в беседе с РИА "Новости" вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, при этом ведется работа по постепенному сокращению списка товаров, ввозимых в страну по этой схеме.

Чиновник рассказал о непрерывной корректировке имеющегося реестра. Это связано как с выходом российских компаний на заданные показатели по производству, так и с обращениями зарубежных поставщиков, рассчитывающих вернуться на рынок, утверждает он.

"Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры", — поведал Мантуров.

В понедельник стало известно о том, что российское правительство продлило срок действия запрета на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Как сообщили в кабмине, ситуация будет сохраняться вплоть "до устранения обстоятельств, послуживших основанием" для установления ограничений.

Фото: Kremlin.ru