Глава Рособрнадзора анонсировал увеличение в ЕГЭ количества заданий о спецоперации

Количество посвященных спецоперации заданий в Едином государственном экзамене будет увеличиваться, заявил в интервью ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Как уточнил чиновник, процесс этот будет постепенным.

"Конечно, в будущем число таких заданий будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года. Каждый год мы актуализируем информацию", — высказался Музаев в ответ на просьбу журналистки рассказать о возможности включения вопросов о СВО в экзамены не только по истории, но и по другим предметам.

В 2024 году вопросы о спецоперации появятся в заданиях ЕГЭ по истории. В то же время вносить изменения в задачи по другим предметам пока не будут, следует из слов руководителя Рособрнадзора. При этом он не стал говорить о том, какие изменения планируется ввести в 2025 году.

В сентябре в Рособрнадзоре сообщали о том, что тестовые задания по истории на ЕГЭ в 2024 году будут строиться на основе нового учебника, созданного под редакцией Владимира Мединского.

Фото: pixabay