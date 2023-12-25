Петербургского медбрата Асрияна обвинили в госизмене

В отношении медбрата из Петербурга Максима Асрияна (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) выдвинуто обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ), обратила внимание 25 декабря "Медиазона"*. До этого было известно, что его преследуют по статье о попытке совершения теракта (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ) из-за планов поджечь военкомат.

Информация об обвинении Асрияна в госизмене содержится в карточке дела на сейте Первого Западного окружного военного суда. Что послужило причиной для этого, неизвестно.

Асриян был задержан в октябре 2022 года по обвинению в намерении поджечь военкомат Фрунзенского района. Как сообщалось, он прибыл на место со всем необходимым для воплощения планов в жизнь, однако передумал реализовывать свой план. После этого он попытался улететь из Петербурга, но был задержан в аэропорту.

В начале минувшего октября Горсуд Петербурга продлил Асрияну срок содержания в СИЗО до 8 января 2024 года.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру