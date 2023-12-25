Путин подписал закон о выплате маткапитала только россиянам

В России изменятся правила предоставления материнского капитала при рождении детей, следует из текста подписанного президентом Владимиром Путиным закона. Документ был опубликован 25 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, теперь правом на получение маткапитала будут обладать исключительно родители, обладавшим гражданством России на момент появления ребенка на свет. Сам ребенок при этом должен будет иметь российское гражданство по рождению.

Право на предоставление маткапитала не будет распространяться на детей, получивших российское гражданство не по праву рождения. В то же время место проживания семьи не будет играть роль при вынесении решения о назначении выплат.

Новые нормы вступят в силу с началом 2024 года.

Авторами закона выступили сенаторы и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Первое чтение проект преодолел в середине ноября.

Фото: Kremlin.ru