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Новости 15:37

Политолог Шульман* получила штраф за отсутствие плашки иноагента в публикациях

фото ЗакС политика Политолог Шульман* получила штраф за отсутствие плашки иноагента в публикациях

Мещанский суд Москвы 25 декабря оштрафовал политолога Екатерину Шульман* за распространение информации без упоминания об имеющемся статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила "Медиазона"**.

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей, что соответствует верхней границе возможного наказания по указанной статье. Какие именно публикации послужили причиной составления протокола, неизвестно.

В сентябре Шуман* уже назначали выплату 50 тысяч рублей по той же статье. Перед этим ее штрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах.

*Минюст внес Екатерину Шульман в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Екатерина Шульман* / YouTube


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