Четверо подростков задержаны по делу о нападении на курьера

В Петербурге сотрудники полиции задержали четверых подростков по подозрению в нападении на 26-летнего курьера в Московском районе, рассказали в региональном ГУ МВД. Атака на молодого человека была квалифицирована как хулиганство (ст. 213 УК РФ).

Как сообщается, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий правоохранители "установили и доставили в полицию четверых подростков, 14-15 лет". Сейчас с ними ведутся процессуальные действия, задержанных расспрашивают об обстоятельствах и мотивах произошедшего.

Само нападение произошло днем в воскресенье возле дома № 47 по Витебскому проспекту. Потерпевший сообщил полиции, что ему в лицо распылили перцовый газ, а затем избили. В результате его госпитализировали с травмами головы, медики оценили состояние избитого как удовлетворительное.

Как сообщали СМИ, нападению подвергся гражданин Таджикистана. В сообщении ГУ МВД уточняется, что он проживает в Пушкинском районе Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру